Olympiasieger Pidcock beendet Siegesserie von van der Poel

Olympiasieger Pidcock beendet Siegesserie von van der PoelDie Oranje-Fans hoffen vergeblich auf die nächste Show ihres Weltmeister Mathieu van der Poel. Der Niederländer ist chancenlos, stattdessen triumphiert ein Allrounder.

Der Brite siegte nach 253,6 Kilometern von Maastricht nach Berg en Terblijt im Sprint einer vierköpfigen Ausreißergruppe vor dem Schweizer Meister Marc Hirschi und dem Belgier Tiesj Benoot. Die kleine deutsche Fraktion um den früheren Amstel-Dritten Maximilian Schachmann spielte im Finale keine Rolle.

In Lüttich will am kommenden Wochenende auch van der Poel wieder angreifen. Es ist neben der Lombardei-Rundfahrt nur noch eines von zwei Monumenten, das ihm fehlt. Beim schweren Ritt durch die Ardennen bekommt es MvP aber mit Superstar und Ex-Sieger Tadej Pogacar zu tun. Der Slowene, der im vergangenen Jahr das Amstel Gold Race gewonnen hatte, war dieses Mal nicht am Start.

