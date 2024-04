Ölpreise sinken nach iranischem Angriff auf Israel

Nach dem iranischen Angriff auf Israel sind die Ölpreise am Montag gesunken. Angesichts der Spannungen zwischen beiden Ländern waren die Ölpreise im Vorfeld bereits gestiegen. Das sind die Hintergründe.Die Sorte West Texas Intermediate für die Lieferung im Mai verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 85,14 Dollar pro Barrel. sind die Ölpreise am Montag in der Hoffnung auf eine ausbleibende weitere Eskalation im Konflikt zwischen den beiden Ländern gesunken.

Allerdings könnten die USA darauf reagieren und Rohöl aus ihren strategischen Reserven freisetzen. Auch die Opec selbst verfüge über mehr als fünf Millionen Barrel pro Tag an freien Produktionskapazitäten, so die ING-Analysten. „Sollten die Preise aufgrund von Angebotsverlusten deutlich ansteigen, könnte die Opec-Gruppe womöglich versuchen, einen Teil dieser Reservekapazität wieder auf den Markt zu bringen“, hieß es dazu.

