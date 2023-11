Ölpreise auf Erholungskurs - Zinssignale von der US-Notenbank beruhigen

Notenbankchef Jerome Powell bekräftigte zwar abermals, dass zusätzliche Zinsanhebungen möglich seien, um die weiterhin hohe Inflation zu bändigen. Doch zugleich sagte er, allmählich werde das Risiko, die Geldpolitik zu sehr zu verschärfen, ähnlich hoch, wie zu wenig zu unternehmen.

{username} Jetzt Teilen Folgen Sie diesem BeitragDiesem Beitrag nicht mehr folgen Speichern Gespeichert. Lesezeichen ansehen. Dieser Kommentar wurde bereits unter Lesezeichen gespeichert Antwort des Verfassers{commentContent} Antwort 00 Melden {username} JetztAntwort des Verfassers Teilen Folgen Sie diesem BeitragDiesem Beitrag nicht mehr folgen Speichern Gespeichert. Lesezeichen ansehen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Darum begeben sich die Ölpreise auf ErholungskursNach drei Verlusttagen in Folge haben sich die Ölpreise am Donnerstag etwas erholt.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: DAX-Überblick: Auf ErholungskursDer DAX (WKN: 846900) hat im Vorfeld des Fed-Entscheids weiter zulegen können und blieb damit auf dem Erholungspfad der letzten Tage. Zum Start in den November legte das größte deutsche Börsenbarometer

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

BOERSEONLINE: DAX auf Erholungskurs: BASF und Siemens Energy im FokusDer DAX kann sich heute zunehmend stabilisieren – könnte er im Verlauf der Woche wieder die 15.000-Punkte-Marke durchbrechen? Die BASF-Aktie und die Siemens-Energy-Aktie stehen heute im Fokus

Herkunft: boerseonline | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Ölpreise steigen nach Rückgang am VortagEin Barrel der Nordseesorte Brent kostet 88,10 US-Dollar, der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) liegt bei 83,05 Dollar.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Aus diesen Gründen legen die Ölpreise am Mittwoch wieder etwas zuDie Ölpreise haben sich nach ihrem jüngstem Kursrutsch am Mittwoch etwas erholt.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Ölpreise legen wieder etwas zuSINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich nach ihrem jüngstem Kursrutsch am Mittwoch etwas erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete 85,45 US-Dollar. Das

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕