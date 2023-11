Ölpreis steigt aufgrund verschobenen OPEC+-Treffens

Der Ölpreis zog heute im asiatischen Handel leicht an, weil sich viele Händler aufgrund des verschobenen OPEC+-Treffens nervös zeigen. Mögliche weitere Angebotskürzungen durch die Organisation brachte den Ölpreis jedoch auf Kurs, eine vierwöchige Verlustserie zu durchbrechen. Aufgrund des Thanksgiving-Feiertags in den USA waren die Handelsolumina gedämpft. Die Verschiebung des OPEC+-Treffens vom 26. November auf den 30.

November hat zur erhöhten Nervosität bei den Marktteilnehmern beigetragen, da es Medienberichten zufolge zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedsländern über die geplanten Förderkürzung kam. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters möchten afrikanische Förderländer, insbesondere Angola und Nigeria, ihre Produktion erhöhen - zum Leidwesen von Saudi-Arabien und Russland, die eine stärkere Förderkürzung in Erwägung ziehen. Damit wollen beide Staaten den jüngsten Einbruch der Ölpreise ausgleiche





