Ölpreis nach Angriff des Iran auf Israel kurzfristig hochgeschnellt

Der Ölpreis ist nach dem unerwartet umfangreichen Angriff des Iran auf Israel nur kurzfristig hochgeschnellt. Wie geht es jetzt weiter? Spekulationen über Entspannung des Konflikt s sorgen für Rückgang.aus. Nachdem sie direkt nach dem Angriff hochschnellten, ging es kurz darauf wieder abwärts. Für Entspannung sorgten Spekulationen über eine Eindämmung des Konflikt s.

Öl war in diesem Jahr einer der stärksten Rohstoffe, da die OPEC+ das Angebot streng unter Kontrolle hält, um die Lagerbestände zu reduzieren und die Preise zu stützen. Der Angriff verschärft die Spannungen in einer Region, die etwa ein Drittel des weltweiten Rohöls produziert, und ist die jüngste Wendung in einer Konfrontation, die auf den Angriff der von Teheran unterstützten Hamas auf Israel im vergangenen Oktober folgte.

