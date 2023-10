Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

Am Freitagabend zieht der Goldpreis an. Um 20:40 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,96 Prozent auf 2.004,30 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (1.985,17 US-Dollar).Inzwischen steigt der Silberpreis um 0,74 Prozent auf 23,02 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 22,85 US-Dollar.Derweil notiert der Platinpreis bei 904,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (905,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,11 Prozent.Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten.

Um 20:00 Uhr steht ein Plus von 1,54 Prozent auf 4,03 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Orangensaftpreis-Kurs noch bei 3,97 US-Dollar.Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 1,27 Prozent auf 12,95 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 12,80 US-Dollar wert.Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 2,96 Prozent auf 441,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 429,50 US-Dollar.

