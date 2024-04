Olivia Colman liebt es zu fluchen

Von Oscar bis Golden Globe: Olivia Colman gilt als eines der Aushängeschilder des britischen Kinos. Unter anderem fußt ihre Popularität auf ihre Rolle als Queen Elizabeth II. in „The Crown“. Daraus zu schließen, dass die Schauspielerin auch privat gesellschaftliche Etikette über alles stellt, wäre aber falsch. Das Gegenteil ist der Fall: Colman liebt es zu fluchen - je derber, desto besser. „Eigentlich mag ich sie alle“, bekannte die Mimin gegenüber „Bild“ ihre Leidenschaft für Schimpfwörter .

Besonders gerne benutze sie den Ausdruck „c* t“, was übersetzt so viel bedeutet wie „Fo**e“. „Ich finde es wichtig, dass wir Frauen das benutzen“, erklärte Olivia Colman. Die Wortwahl sei beim Aufeinandertreffen mit neuen Menschen gar „ein Prüfstein“ für sie: „Merke ich, dass sich beim anderen der Schließmuskel zusammenzieht, dann weiß ich: Mit der Person werde ich nicht klarkommen.“ Sei das Gegenteil der Fall und ihr Gegenüber breche in Gelächter aus, sei das „ein gutes Zeichen

