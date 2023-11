Oliver Pocher veröffentlicht rührendes Posting zum Geburtstag seines Sohnes

Zum Geburtstag seines Sohnes veröffentlicht Oliver Pocher ein Posting, das ans Herz geht. Er richtet sich darin auch an Noch-Ehefrau Amira.– bleiben die beiden doch untrennbar über ihre beiden Söhne miteinander verbunden. So stand am Samstag (11. November) eine besondere Herausforderung für die Verflossenen an: Ihr ältester Sohn feierte Geburtstag.Oliver postete aus diesem Anlass ein Foto, das kurz nach der Geburt des Ältesten von ihm und Amira aufgenommen worden sein dürfte.

Auf dem Bild sieht man die Hände von Amira und Olli, wie sie behutsam ein winziges Händchen berühren. Der Comedian kommentiert:"Unser Sohn ist zur Welt gekommen am 11.11. in Köln. Ich hoffe, er kann auch in dieser anspruchsvollen Zeit seine Fröhlichkeit behalten. Ich Liebe Dich über alles und werde IMMER für Dich da sein." So weit, so gut. Dann folgen Zeilen, die angesichts seiner jüngsten Spitzen gegen Amira doch eher überraschen:"Du bist mit unserem zweiten Sohn das absolute Highlight unserer Beziehung. Danke auch an Dich Amira, dass Du die liebevolle Mutter bist, die unsere Kinder verdiene

:

