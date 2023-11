Oliver Pocher und Sandy sprechen über Ängste in der Zwillingsschwangerschaft

In ihrem gemeinsamen Podcast erzählen Oliver Pocher und seine Ex-Frau Sandy erstmals davon, welche Ängste sie in der Zwillingsschwangerschaft ihrer Söhne durchstehen mussten.und 12 Jahre alte Zwillingssöhne. Seit wenigen Wochen sprechen sie in ihrem neuen Podcast bei Podimo über verschiedene Themen. In In Folge drei ihres neuen Podcasts ging es nun unter anderem um ein für sie besonders emotionales und sehr privates Thema, wie Sandy hervorhob.

Erstmals offenbarten sie, dass sie aufgrund von Schwangerschaftskomplikationen bei ihren Zwillingen wochenlang um die Gesundheit der Söhne bangen mussten."Wir haben da eigentlich noch nie so öffentlich drüber gesprochen, was wir da durchgemacht haben mit unseren Zwillingen", sagte Sandy. Eine Zwillingsschwangerschaft gelte ja ohnehin als Risikoschwangerschaft. Bei ihnen sei es aber"sehr speziell" gewesen, weil seltene Komplikationen auftraten. Pocher erklärte:"Fetofetales Transfusionssyndrom, das heißt: zwei Kinder, eine Nabelschnur." Das Problem dabei sei, dass ein Kind gefährdet sei, nicht ausreichend versorgt zu werde





🏆 103. BUNTE » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Oliver Pocher: Was Ex Sandy Meyer-Wölden von Amira Pocher hältSandy Meyer-Wölden lud Ex Oliver Pocher und seine damalige Partnerin Amira zu ihrem Geburtstag ein. Dort verriet sie auch, was sie von Amira hält. Hat sich nach Ollis und Amiras Trennung daran etwas geändert?

Herkunft: express24 - 🏆 103. / 22,5 Weiterlesen »

Oliver Pocher: Erst Sandy, jetzt Amira – so ähnlich scheiterten seine Ehen2013 gaben Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden ihre Trennung bekannt. 10 Jahre später folgt ein Déjà-vu.

Herkunft: BUNTE - 🏆 103. / 22,5 Weiterlesen »

Oliver Pocher: Er beendet den Podcast mit Amira PocherFür Oliver Pocher ist 'eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich'. Auf Instagram kündigt der Comedian nun das Ende ihres Podcasts an.

Herkunft: gala - 🏆 103. / 22,5 Weiterlesen »

Oliver Pocher: Podcast mit Amira Pocher wird nicht fortgesetztFür Oliver Pocher ist 'eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich'. Auf Instagram kündigt der Comedian nun das Ende ihres Podcasts an.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 103. / 22,5 Weiterlesen »

Amira Pocher & Biyon Kattilathus: Oliver Pocher glaubt Amira nichtIst Amira Pocher bereits Anfang des Jahres eine Liebesbeziehung mit einem anderen Mann eingegangen? Nein, sagen Amira und der angebliche Geliebte. Noch-Ehemann Oliver Pocher, der ohnehin schon sehr unter der Trennung zu leiden scheint, glaubt ihr nicht.

Herkunft: ntvde - 🏆 103. / 22,5 Weiterlesen »

Zusammenarbeit mit Amira Pocher »unmöglich«: Oliver Pocher verkündet auch das Ende seiner Podcast-EheNach der Trennung von Oliver und Amira Pocher soll nun auch ihr Podcast vor dem Aus stehen. Auf Instagram schrieb der Moderator von einem »Vertrauensverlust«. Zuvor spekulierten Boulevardmedien über eine neue Beziehung.

Herkunft: derspiegel - 🏆 103. / 22,5 Weiterlesen »