Oliver Pocher sorgt mit Scherz für Kritik im Netz

Am 1. April posteten Oliver Pocher und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden ein Foto, auf dem Pocher den vermeintlichen Babybauch Meyer-Wöldens streichelt. Der Scherz kam bei den meisten Menschen im Netz nicht gut an. Mit Scherz en, die daneben gehen, kennt sich Oliver Pocher bestens aus. Am 1. April lieferte der Comedian einen Witz auf Instagram, für den er unzählige kritische Reaktionen kassierte. Mitpostete er ein Foto, auf dem er den vermeintlichen Babybauch seiner Ex-Frau streichelte.

"Osterei erfolgreich versteckt!", schrieb er dazu. Die Kritik – und teilweise auch Wut – folgte prompt.finde ich echt grenzwertig", so eine Nutzerin. "Wenn Humor Menschen verletzen oder emotional triggern kann, dann ist es für mich kein Humor. Ich bin froh, eine gesunde Tochter zur Welt gebracht zu haben, aber das ist leider nicht selbstverständlich", so eine andere. Nur zwei von einigen Stimmen, die den Witz als geschmacklos empfande

