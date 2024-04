Oliver Pocher provoziert Stefan Raab mit Anspielung

Ist Stefan Raab (57) sein nächstes Opfer? Mit Biyon Kattilathu (39) und Christian Düren (33) scheint Oliver Pocher (46) erstmal durch zu sein. Nun legt sich der Comedian mit Show-Gigant Stefan Raab an – und provoziert ihn mit einer ganz bestimmten Anspielung. Oliver Pocher: „Er mag mich nicht besonders“ Zu einem gemeinsamen Foto mit Raab schreibt Pocher auf Instagram: „Jetzt, wo Stefan Raab Influencer ist, sollte ich mal eine Bildschirmkontrolle über ihn machen.

Gibt einiges Interessantes zu erzählen.“ Bei den sogenannten Bildschirmkontrollen nimmt sich Pocher Influencer genauer unter die Lupe und macht sich über sie lustig. Knöpft er sich als Nächstes also Raab vor? Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass Pocher seine Story mit dem Lied „Nike“ hinterlegt hat – der Name von Raabs langjähriger Ehefrau. Lese-Tipp: Oliver Pocher ist „nicht bereit für eine neue Liebe“ Dass sich die zwei Comedians nicht sonderlich gut verstehen, ist schon länger bekann

