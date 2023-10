Oliver Pocher macht ohne Amira weiter: Ex-Frau Sandy übernimmt Podcast-Platz

Das Liebes-Aus und die jüngsten Ereignisse rund um Oliver und Amira Pocher lösten zahlreiche Schlagzeilen aus. Eigentlich wollten die beiden an ihrem gemeinsamen Podcast"Die Pochers!" festhalten, doch vor Kurzem gab der Komiker bekannt, dass er ohne die Moderatorin weiter macht. Oliver erklärte:

"Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und den dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich." Im Anschluss verkündete er überraschend, dass seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden Amiras Podcast-Platz einnimmt. Zu einem gemeinsamen Bild der beiden schrieb der 45-Jährige:"Es gibt ab Freitag viel zu besprechen. Der Podcast bleibt in der Familie."

Pietro Lombardi ist ein gemeinsamer Freund von Oliver und Amira. In einem Interview äußerte er sich jetzt zur Situation des einstigen Paares. In der Vergangenheit lebten Oliver und Amira Pocher sogar aufgrund der verheerenden Flutkatastrophe im Sommer 2021 übergangsweise im Haus von Pietro Lombardi.

Er erklärte weiter:"Ich bin für beide da. Was ich tun kann, tue ich." Zudem merkte er an, dass er sich"gar nicht einmischen" wolle."Ich weiß am Ende nicht, was da genau abgelaufen ist", stellte er klar. Die beiden seien alt genug und der Sänger hoffe, dass sie für alles eine gute Lösung finden.

Mit Blick darauf, ob er sich auf eine Seite stelle, meinte Pietro deutlich:"Ich positioniere mich auch nicht. Warum auch?" Zur gleichen Zeit sprach der Sender im Übrigen auch mit Oliver Pocher. Er zeichnete in Mainz die RTL-Show"Promi Touchdown" auf, die am 4. November im TV ausgestrahlt wird. Der 45-Jährige wurde am Rande der Dreharbeiten gefragt, wie es ihm gerade geht.

