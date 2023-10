Oliver Pocher: Dauerhafte Rückkehr seiner „Bildschirmkontrolle“?

Die Trennung von Amira und Oliver Pocher liegt nun fast zwei Monate zurück. Obwohl die beiden zuvor bereits angekündigt hatten, trotz ihrer gescheiterten Beziehung an ihrem gemeinsamen Podcast („Die Pochers“) festhalten zu wollen, zog Oliver Pocher am Dienstag (24. Oktober 2023) völlig überraschend die Reißleine. „Die Pochers“ sind ganz offiziell Geschichte! Am Donnerstag meldete sich der Comedy-Star allerdings mit einer ganz besonderen Ankündigung bei seinen Fans.

Im November 2021 legte Oliver Pocher seine „Bildschirmkontrolle“ auf unbestimmte Zeit auf Eis und entfernte den Großteil seiner damaligen Postings, die teilweise millionenfach angesehen wurden. „Lösche fast alle Beiträge nach der Zeit. Nach ein bis zwei Wochen sollte man es gesehen haben“, hatte der gebürtige Hannoveraner seinen drastischen Schritt damals begründet.

