Oliver Bayliss: «So kriegt Mum Dad aus dem Haus»

Bei seinem ersten Test Mitte Februar in Portimao kam Oli Bayliss nur neun Runden weit, dann hatte er mit seiner Ducati 955 V2 einen Highsider und verletzte sich am rechten Sprunggelenk.Diesen Freitag und Samstag testet Bayliss zusammen mit seinen Ducati-Supersport-Kollegen Nicolo Bulega und Raffaele De Rosa auf dem Circuit de Catalunya. Von seiner Fußverletzung hat er sich weitgehend erholt, wie er beim Treffen mit SPEEDWEEK.com versicherte.

Der Sohn des dreifachen Superbike-Weltmeisters Troy Bayliss hat einen rasanten Aufstieg hinter sich. 2020 fuhr er in der Australischen Meisterschaft eine 600er, im Vorjahr war er mit einer Ducati V4R bei den Superbikes am Start. Dieses Jahr fährt Oli erstmals Vollzeit in der Weltmeisterschaft und steuert in der Supersport-Kategorie eine Zweizylinder-Ducati mit 955 ccm., sie macht sehr viel Spaß.

Bayliss hat mit dem Team Barni Spark Ducati einen Ein-Jahres-Vertrag, seinen Lebensmittelpunkt hat er nach Ravenna in Italien verlegt. «Mein Italienisch wird besser, nicht viele in Ravenna sprechen Englisch», schmunzelte der Teenager. headtopics.com

Derzeit wird Oli von Vater Troy begleitet und unterstützt, «nach Assen fliegen wir zusammen zurück nach Hause. Anschließend bringe ich meine Freundin mit, dann sehen wir weiter.» Was sagt deine Mum, dass Troy jetzt wieder in der Welt unterwegs ist? Oli: «Sie liebt es, so kriegt sie Dad ein bisschen aus dem Haus.»​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. In der Wahnsinns-Saison 2023 hat der Niederländer ein neues Niveau erreicht.

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

Phillip Island Q3: Haslam vorne, Bayliss in SuperpoleDie Aprilia-Werksfahrer Leon Haslam und Jordi Torres beherrschten das dritte und für die Superpole entscheidende Qualifying der Superbike-WM auf Phillip Island. Lediglich Alex Lowes (Suzuki) kann mithalten. Weiterlesen ⮕

Oliver Pocher: Erst Sandy, jetzt Amira – so ähnlich scheiterten seine Ehen2013 gaben Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden ihre Trennung bekannt. 10 Jahre später folgt ein Déjà-vu. Weiterlesen ⮕

TeamViewer verlängert Vertrag mit CEO Oliver Steil bis 2028 - TeamViewer-Aktie gibt vorbörslich nachDer Softwareanbieter TeamViewer hat den Vertrag mit seinem CEO Oliver Steil vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Weiterlesen ⮕

Amira und Oliver Pocher: Überraschende Ansage nach Podcast-AusDer Podcast 'Die Pochers!' ist Geschichte. Nun teilt Podimo ein überraschendes Update. Weiterlesen ⮕

TeamViewer verlängert Vertrag mit CEO Oliver Steil bis 2028 - TeamViewer-Aktie gibt nachDer Softwareanbieter TeamViewer hat den Vertrag mit seinem CEO Oliver Steil vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Weiterlesen ⮕

VW-Konzernboss Oliver Blume: Porsches LieblingAm Versuch, Volkswagen zu reformieren, sind schon viele Topmanager gescheitert. Alle Hoffnungen ruhen nun auf Oliver Blume. Er soll den Konzern befrieden – und zugleich Milliarden einsparen. Kann das funktionieren? Weiterlesen ⮕