Oldtimer: 17 wichtige Museen in Deutschland für Autofans ​

In einer historischen Industriehalle in dem Dorf Ewersbach, Ortsteil von Dietzhölztal im hessischen Lahn-Dill-Kreis, hat Mitte Juli der Unternehmer und Oldtimer-Liebhaber Friedhelm Loh seine Sammlung öffentlich gemacht - nach 35 Jahren im Verborgenen.

Die Kollektion ist nur der neueste Zuwachs unter Deutschlands Automuseen. Auf 7500 Quadratmeter Fläche stehen über 150 Exponate zur Schau, das älteste stammt von 1886. Traumwagen, Kleinwagen, Rennautos und Prototypen geben einen guten Überblick über die Entwicklung der Technik.

Die zweite Neuheit steht noch in den Startlöchern, das „DOM Degener Oldtimer Museum“. Voraussichtlich Anfang 2024 soll in der heute teils unter Denkmalschutz stehenden „NS-Ordensburg Vogelsang“ in der Eifel eine große Opel-Sammlung eröffnen.

Neben Privatsammlungen wie solchen gibt es Museen, die von den Herstellern selbst unterhalten werden. Wer aber über den Tellerrand blicken und ein breiteres Markenspektrum erleben möchte, wird eben vor allem in den privaten Häusern fündig. 17 wichtige Automuseen im Überblick:Das Haus gibt anhand von 150 Exponaten einen Überblick zu automobiler Technik der vergangenen 120 Jahre.

80 Jahre Automobilgeschichte: Sport- und Rennwagen der deutschen Nachkriegszeit und ihre Piloten sind der Fokus, ebenso die dahinter stehenden Konstrukteure. Die Sammlung gilt als größte Ausstellung historischer Fahrzeuge in Deutschland. 2500 Exponate, darunter auch Kleinstmobile, Motorräder, Fahrräder und Lkw, geben einen Überblick über die Entwicklung der individuellen Mobilität.Mehr als 260 Fahrzeuge von über 60 Marken dokumentieren die Automobilgeschichte. Das Zeithaus liegt auf dem Gelände der Autostadt in Wolfsburg.

