Olaf Scholz spricht über Cannabis-Konsum in Berlin

indem man ihn aus einer Grauzone heraushole, sagte er am Montag an der Tongji Universität in Shanghai auf die Frage eines Studenten, der ab September in Berlin studieren will

Der Student wollte vom Kanzler wissen, was er als Student in Berlin beachten müsse, „wenn ich Cannabis überhaupt nicht probieren will und meine eigene Gesundheit nicht gefährden will.“ Er habe gelesen, dass Studenten in Deutschland jetzt Cannabis in Wohnungen anbauten.Er selbst sei jetzt fast 66 und habe „noch nie Cannabis geraucht“.

Olaf Scholz Cannabis Berlin Konsum Gesundheit

