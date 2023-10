Oktober laut Wetterdienst sehr nass und deutlich zu mild

Der Oktober 2023 war in Deutschland laut vorläufiger Bilanz des Deutschen Wetterdienstes außergewöhnlich nass. Wie der DWD berichtet, handelte es sich um den regenreichsten Oktober seit dem Jahr 2002 und damit seit mehr als 20 Jahren. Der Wetterdienst registrierte mit rund 100 Litern pro Quadratmeter knapp 80 Prozent mehr Niederschlag als in der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.

Ab der Monatsmitte regnete es auch vermehrt in der Mitte und im Süden. Der DWD erinnerte auch an die schwere Sturmflut an der Ostsee. Einer der fünf wärmsten Oktober seit Messbeginn Außer einem kurzen «Kälteschock» mit leichten Nachtfrösten war der Oktober laut DWD zudem deutlich zu mild. Der Monat reiht sich ein in die fünf wärmsten Oktober seit Messbeginn im Jahr 1881.

