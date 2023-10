Oktober: Inflation in Deutschland schwächt sich deutlich ab

Die Verbraucherpreise lagen um 3,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 4,5 Prozent im September, wie das Statistische Bundesamt am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./mar/DP/misWIESBADEN (dpa-AFX)

Inflation in Deutschland schwächt sich im Oktober abDie Inflation in Deutschland hat sich im Oktober deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 3,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats – nach 4,5 Prozent im September, wie das Statistische Bundesamt am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Weiterlesen ⮕

Das Wort 'Inflation': Die Inflation der FlationInflation: Gierflation, Shrinkflation, Beyoncéflation: Ständig entstehen neue Worte mit der Endung -flation. Wer soll da noch mitkommen? Weiterlesen ⮕

Französischer Star-Ökonom bezeichnet die Inflation als Vermögenssteuer für die ArmenThomas Piketty gilt als hochumstritten, doch seine Thesen befeuern jene, die auf eine Einführung von Vermögenssteuern drängen. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in Deutschland: Sommerzeit endet am letzten Sonntag im OktoberAm letzten Sonntag im Oktober endet in Deutschland die Sommerzeit. Die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt, wodurch der Tag 25 Stunden hat. Die Zeitumstellung sorgt für Diskussionen, da einige Menschen Kosten sparen möchten, während andere sich über eine zusätzliche Stunde freuen. Weiterlesen ⮕

Gebrauchtwagenpreise sinken im Oktober in DeutschlandIm Oktober sinken die Gebrauchtwagenpreise in Deutschland im Durchschnitt um 0,9 Prozent. Lediglich die Preise für gebrauchte Elektrofahrzeuge steigen leicht um 1,2 Prozent. Weiterlesen ⮕