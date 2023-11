Oktober 2023: So schätzen Experten die Bayer-Aktie ein

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 67,33 EUR, was einem Anstieg von 26,73 EUR zum aktuellen BMN-Kurs der Bayer-Aktie von 40,61 EUR gleichkommt.Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.AnalystKurszielAbstand KurszielDatumJP Morgan Chase & Co.47,00 EUR15,7530.10.2023Barclays Capital65,00 EUR60,0830.10.2023UBS AG90,00 EUR121,6530.10.2023JP Morgan Chase & Co.--24.10.2023DZ BANK--16.10.2023Redaktion finanzen.

