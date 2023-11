Oktober 2023: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.AnalystKurszielAbstand KurszielDatumDeutsche Bank AG125,00 EUR42,0618.10.2023JP Morgan Chase & Co.105,00 EUR19,3316.10.2023Jefferies & Company Inc.110,00 EUR25,0116.10.2023UBS AG115,00 EUR30,7009.10.2023Bernstein Research110,00 EUR25,0102.10.2023Redaktion finanzen.net

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Wie Experten die Lufthansa-Aktie im Oktober einstuftenExperten haben im abgelaufenen Monat die Lufthansa-Aktie unter die Lupe genommen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: 5 Experten bewerten T-Mobile US-Aktie als KaufIm abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Aktienanalyse zu T-Mobile US veröffentlicht. Die Analysten stufen die T-Mobile US-Aktie als Kauf ein und setzen das durchschnittliche Kursziel auf 182,60 USD fest.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: ExxonMobil-, Chevron- und ConocoPhillips-Aktie: Welche Öl-Aktien empfehlen Experten zum Kauf?Wie wirkt sich die Lage im Nahen Osten auf den Ölmarkt aus und welche großen Ölunternehmen könnten aus einer Krise am Markt als Gewinner hervorgehen?

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: VW-Aktie: So stuften die Analysten die Volkswagen-Aktie im vergangenen Monat einSo schätzten Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im letzten Monat ein.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: CELLECTIS-Aktie +152 Prozent: AstraZeneca steigt bei CELLECTIS ein - AstraZeneca-Aktie freundlichDer britische Pharmakonzern AstraZeneca will 245 Millionen US-Dollar investieren, um bei dem französischen Biotech-Unternehmen CELLECTIS einzusteigen

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

INVESTINGDE: AKTIE IM FOKUS 2: Aktie des Büroraum-Anbieters WeWork fällt nach MedienberichtAKTIE IM FOKUS 2: Aktie des Büroraum-Anbieters WeWork fällt nach Medienbericht

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen ⮕