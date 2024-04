Ökolandbau in Brandenburg wächst

In Brandenburg ist der Ökolandbau gewachsen. Mehr landwirtschaftliche Betriebe bewirtschafteten ihre Flächen im vergangenen Jahr ökologisch. Agrarminister Axel Vogel (Grüne) sprach von einer positiven Entwicklung. Er will aber auch den Absatz der regionalen Öko-Produkte gerade auf dem Berliner Markt stärken. Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche stieg in Brandenburg im Jahr 2023 auf 17,3 Prozent (225 245 Hektar), wie das Agrar- und Umweltministerium am Dienstag mitteilte.

Im Jahr zuvor lag der Anteil bei 16,6 Prozent. Die Zahl ökologisch wirtschaftender Betriebe sei von 1593 auf 1632 gestiegen. Im Jahr 2019 - dem Beginn der Legislatur - habe der Anteil des Ökolandbaus bei 12,9 Prozent gelegen. Die Landesregierung hat sich das Ziel gesetzt, den Anteil ökologisch bewirtschafteter Fläche deutlich zu erhöhen

