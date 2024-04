Ohne Partner durch das ganze Leben. Single sein. Was für die einen unvorstellbar ist, definiert für andere den einzig wahren Lebensweg. So sagen sie zumindest. Paar-Therapeutin Sigrid Sonnenholzer erklärt gegenüber FOCUS online, wieso sich manche Menschen bewusst gegen eine Beziehung entscheiden. Paul ist fast 70 Jahre alt und wollte sein Leben lang keine feste Beziehung eingehen. Als erfolgreicher Rechtsanwalt war er wohlhabend.

Er sah immer gut aus, und an Chancen bei Frauen mangelte es ihm nicht. Aber er hatte immer Angst, etwas zu verpassen. Selbst wenn er sich für ein paar Wochen mit einer Frau traf, war er in dieser Zeit ständig auf der Suche nach etwas Neuem - oder Besserem. Heute bereut er seine Entscheidung. Er hätte gerne jemanden, der auf ihn wartet, wenn er abends nach Hause kommt. Spätestens seit er im Ruhestand ist, weiß er, dass kein Freund oder Kollege einen Partner ersetzen kann. Am liebsten würde er die Zeit zurückdrehen

