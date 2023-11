Ohne Glasreiniger:Überraschendes Mittel putzt deine Fenster richtig sauber

Anstelle von haushaltsüblichen Glasreiniger kannst du aber auch zu einer günstigeren Alternative greifen und einfach dein Shampoo, mit dem du normalerweise duschst, verwenden. Denn damit werden deine Fenster genauso sauber, wie mit dem Spezialreiniger und du kannst auf Dauer sogar den ein oder anderen Euro, den du sonst für den Kauf von Glasreiniger ausgeben würdest, sparen.Tatsächlich befinden sich in Shampoo einige Inhaltsstoffe, die auch in Glasreinigern enthalten sind.

Herkömmliches Shampoo, mit dem du duschst, eignet sich von dem her als günstiger Ersatz für Glasreiniger. Aufgrund der Inhaltsstoffe kannst du Shampoo aber auch in weiteren Situationen als alternatives Reinigungsmittel nutzen. Alles, was du zum Fensterputzen brauchst, ist Wasser, eine Flasche Shampoo, die du ggf. schon im Bad hattest, sowie ein Mikrofasertuch.

Sprühe den Reiniger nun großflächig auf die Fenster und lass es kurz einwirken. Anschließend wischst du das Shampoo mit dem Mikrofasertuch von den Fenstern ab.Dein Browser wird nicht mehr unterstützt! Damit dir die Webseite richtig angezeigt wird und voll funktionsfähig ist, verwende bitte einen anderen Browser.

