Obstblüte am Bodensee - Im Süden Deutschlands wird es sonnig und warm.

In den kommenden Tagen erwarten die Meteorologen für April weiterhin deutlich zu warmes Wetter . Insbesondere in der Südhälfte Deutschlands gibt es sommerliche Temperaturen. Am Sonntag liegen die Höchstwerte im Südosten bei 25 bis 29 Grad, im Süden könnten sie lokal sogar 31 Grad erreichen. Im Norden bleibt es bei 18 bis 24 Grad etwas milder. Im Nordwesten Deutschlands soll es wechselnd bis stark bewölkt werden, in der Südosthälfte wird es meist sonnig.

Erneut könnte Saharastaub für trübere Bedingungen sorgen - vor allem in der Südhälfte Deutschlands

Obstblüte Bodensee Süddeutschland Sonnig Warm Wetter April

