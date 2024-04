Oberschule am Waller Ring gewinnt Hauptpreis beim Bundeswettbewerb 'Demokratisch Handeln'

Mit ihrem Projekt " DWDMIU " hat die Oberschule am Waller Ring einen der 50 Hauptpreis e beim Bundeswettbewerb " Demokratisch Handeln " gewonnen. Die Auszeichnung ist den Schülerinnen und Schülern besonders wichtig.Schon im November vergangenen Jahres bei der"Nacht der Jugend" im Bremer Rathaus stellten Elisabeta Preysi, Emma Eisenhut, Merle Sophie Wenke und Laura Jane Annika Niehaus das Projekt DWDMIU vor.

Die 50 Hauptgewinner sind eingeladen, Mitte Juni ein dreiköpfiges Team zum Junify Demokratiefestival in Berlin zu entsenden. Drei Tage lang können sie dort an Workshops teilnehmen, andere Projekte kennenlernen und sich mit anderen Preisträgern aus ganz Deutschland austauschen und vernetzen.DWDMIU steht für „Die Würde des Menschen ist unantastbar“: Artikel 1 des Grundgesetzes. Den Schriftzug hatten vor fünf Jahren zum 70.

Diese konzipieren mittlerweile die Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 5 bis 10 vollständig selbst: Sie erstellen Videos und Sharepics – das sind Bilder mit Texten, die in den sozialen Medien geteilt werden können – und designen Aufkleber, pressen Buttons, gestalten T-Shirts oder Hoodies und organisieren außerdem Workshops, bei denen sie sich von Profis erklären lassen, wie sie diese Aktivitäten noch verbessern können.

Beim Wettbewerb „Demokratisch Handeln“ hat sich die Schule schon mehrfach beworben, wie Mitinitiator und Projektbetreuer Markus Delzer erzählt: „Diese Auszeichnung ist den Schülerinnen und Schülern besonders wichtig, weil hier ausdrücklich politisches Engagement gewürdigt wird.“ An der Schule am Waller Ring wird ihm zufolge auch immer wieder über Diskriminierung, Mobbing und Hass diskutiert.

