Oberleitung auf Südbahnhof München abgerissen - Notevakuierung von 70 Bahnpassagieren

Auf dem Südbahnhof München soll eine Oberleitung abgerissen sein und eine Notevakuierung von 70 Bahnpassagieren erforderlich gemacht haben. Auf dem Gelände des Südbahnhofs München ist am 4. November die Oberleitung auf einer Länge von rund hundert Metern abgerissen. Wieberichtet, mussten in der Folge ca. 70 Reisende aus einem Zug Richtung Wien evakuiert worden. Verletzt worden sei jedoch niemand.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der verrutschte Tankcontainer eines mit Gefahrengut beladenen Güterzugs ursächlich für den Oberleitungsabriss gewesen. Zu einem Flüssigkeitsaustritt sei es nicht gekommen.„t-online“ berichtet weiter, die Reisenden seien per Taxi weiterbefördert worden. Die entstandenen Sachschäden würden auf mehr als 100.000 Euro beziffert

