Obdachloser in Dortmund von 13-jährigem Jungen getötet

Ein Obdachloser kommt in Dortmund gewaltsam ums Leben: Der Täter soll ein 13 Jahre alter Junge sein. Ein Handyvideo zeigt die Tat laut Ermittlern.und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein Handyvideo zeige, wie das Kind am Donnerstagabend mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben soll. Die Obduktion habe ergeben, dass das 31-jährige Opfer durch mehrere Messerstiche getötet worden sei. Es stehe fest, „dass ihm die tödlichen Stiche von einem der strafunmündigen Kinder beigebracht wurden“.

Im Vorfeld habe es eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und dem Kind gegeben. Es gebe zudem auch entsprechende Aussagen von den ebenfalls vorübergehend festgenommenen drei weiteren Minderjährigen. Die Polizei hatte am Donnerstagabend vier minderjährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Es handelte sich um den 13-Jährigen, ein weiteres gleichaltriges Kind und um zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahre

