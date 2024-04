Obdachloser in Dortmund erstochen: Ermittlungen laufen

Nach dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen in Dortmund ermittelt die Staatsanwaltschaft weiter zu den Hintergründen. Ein 13-jähriger Junge soll den Mann am Dortmund er Hafen erstochen haben. Nach der Tat am Donnerstagabend hatte die Polizei ein weiteres 13-jähriges Kind sowie zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche festgenommen. „Wir prüfen, ob wir den Jugendliche n ein strafrechtlich relevantes Verhalten nachweisen können“, sagte ein Sprecher der Dortmund er Staatsanwaltschaft am Samstag.

An der eigentlichen Tat seien sie nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht beteiligt gewesen. Ein Handyvideo zeige, wie der 13-Jährige mit einem Messer auf den Mann eingestochen habe, hatte die Staatsanwaltschaft bereits am Freitag mitgeteilt. Vor der Tat soll es eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Jungen und dem 31 Jahre alten Opfer gegeben haben. Alle Verdächtigen waren nach ihren Anhörungen aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Die beiden 13-Jährigen wurden ihren Eltern übergebe

Obdachloser Dortmund Erstochen Ermittlungen Jugendliche

