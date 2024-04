Obdachloser in Dortmund erstochen: Ermittlungen laufen weiter

Nach dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen in Dortmund laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen weiter. Ein 13-jähriger Junge soll den 31 Jahre alten Mann am Dortmund er Hafen erstochen haben. Nach der Tat am Donnerstagabend hatte die Polizei ein weiteres 13-jähriges Kind sowie zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche festgenommen."Wir prüfen, ob wir den Jugendliche n ein strafrechtlich relevantes Verhalten nachweisen können", sagte ein Sprecher der Dortmund er Staatsanwaltschaft am Samstag.

An der eigentlichen Tat seien sie nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht beteiligt gewesen

