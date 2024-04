Obdachloser in Dortmund erstochen: 13-Jähriger unter Verdacht

Nach dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen in Dortmund laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen weiter. Ein 13-jähriger Junge soll den 31 Jahre alten Mann am Dortmund er Hafen erstochen haben. Nach der Tat hatte die Polizei ein weiteres 13-jähriges Kind sowie zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche festgenommen. „Wir prüfen, ob wir den Jugendlichen ein strafrechtlich relevantes Verhalten nachweisen können“, sagte ein Sprecher der Dortmund er Staatsanwaltschaft.

An der eigentlichen Tat seien sie nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht beteiligt gewesen. Ein Handyvideo zeige, wie der 13-Jährige mit einem Messer auf den Mann eingestochen habe, hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Vor der Tat soll es eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Jungen und dem Opfer gegeben haben

