NVIDIA weiterhin auf Erfolgskurs

Es ist kein Geheimnis: Die sieben Mega-Cap- Aktien Tesla , Meta Platforms, Amazon, Alphabet , NVIDIA , Apple und Microsoft - auch Magnificent Seven genannt - haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die US-amerikanischen Aktien indizes S&P 500 und NASDAQ Composite seit knapp einem Jahr um 25,39 respektive 32,77 Prozent angestiegen sind. Die Unternehmen haben sich eine führende Marktposition ergattert und ihre Marktkapitalisierung teils enorm steigern können.

NVIDIA hat in diesem Jahr bereits unglaubliche 80 Prozent zugelegt. Im vergangenen Jahr konnte der Chipdesigner seinen Umsatz verdreifachen, auch das Gewinnwachstum zog schneller an als erwartet. Die Nachfrage nach KI-Chips und dem Tech-Infrastruktur-Angebot von NVIDIA scheint nicht abzureißen, zu groß ist der aktuelle Hype um KI-Technologi

NVIDIA Erfolg Aktien Marktkapitalisierung KI-Chips Tech-Infrastruktur Alphabet Apple Tesla

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FinanzenNet / 🏆 78. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie nach Monster-Rally: Ist die NVIDIA-Aktie heillos überbewertetDarüber, dass NVIDIA exzellente Geschäftsaussichten hat, gibt es keinerlei Diskussionen. Ob die NVIDIA-Aktie mittlerweile aber noch fair bewertet ist, darüber herrscht Uneinigkeit in Expertenkreisen. Jüngst mahnte keine Geringere als Tech-Investorin Cathie Wood zur Vorsicht.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie: NVIDIA stellt neues Computersystem vor - Weiterer Sprung nach vorne bei KI?Der Chipkonzern NVIDIA will seine führende Rolle bei Technik für Künstliche Intelligenz ausbauen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Nvidia testet Speicherprodukte - Aktie springt an: Ist das der nächste Nvidia-Profiteur?Am Mittwochmorgen wird eine weitere Aktie als möglicher Profiteur des Nvidia-Booms gehandelt. Es ist niemand geringeres als der Elektronikriese Samsung. Am...

Herkunft: wotwitt - 🏆 52. / 63 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie: Vervielfachung des Börsenwertes erwartet - Warum NVIDIA das nächste Top-Unternehmen werden könnteDie NVIDIA-Aktie kennt schon seit Monaten nur eine Richtung: aufwärts. Experten sind sich nicht einig, ob sich im Zuge des aktuellen KI-Hypes am Markt eine Blase rund um NVIDIA gebildet hat. Laut Top-Ökonom Jeremy Siegel könnte die Aktie jedoch noch enorm zulegen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Unangefochtener Streaming-Star - Spotify auf Erfolgskurs: Umsatz könnte sich verzehnfachen29.03.2024 - Die Spotify-Aktie hat ein perfektes Jahr hinter sich und in den vergangenen zwölf Monaten eine Kursverdopplung aufs Parkett gelegt. Der Grundstein für weiteres Wachstum ist gelegt, betonen Analysten von HSBC.

Herkunft: wotwitt - 🏆 52. / 63 Weiterlesen »

DTM eSports Nürburgring: Jarschel weiter auf ErfolgskursHauptrennen der DTM eSports Championship 2024 fesselt mit engem Fight an der Spitze - Kevin Siggy holt ersten Saisonsieg - Lausitzring im Livestream ab 19:15 Uhr

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »