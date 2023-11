Nvidia veröffentlicht den vierten Game-Ready-Treiber im Oktober 2023

Zum letzten Tag des Monats veröffentlicht Nvidia den nun insgesamt vierten Game-Ready-Treiber im Oktober 2023. Heute gibt es Optimierungen für Call of Duty: Modern Warfare III, Jusant, RoboCop: Rogue City und Desynced. Außerdem gibt es weitere neue Spiele mit DLSS 3 und sechs neue Bildschirme mit G-Sync-Kompatibilität.Ein Herbst voller neuer Spiele beschert ebenso zahlreiche neue Grafiktreiber. Der heute veröffentlichte GeForce 546

.01 WHQL stellt Nvidias vierten neuen GPU-Treiber für Spieler im Oktober dar und ist insbesondere für das neue Call of Duty optimiert.erscheint regulär erst am 7. November, ist für ungeduldige Vorbesteller aber schon ab Donnerstag spielbar. GeForce-Anwender dürfen sich über DLSS Super Resolution sowie DLAA, DLSS Frame Generation und Nvidia Reflex freuen.So unterscheidet Nvidia erneut nicht zwischen dem Leistungszuwachs durch DLSS 3 Super Resolution (Upscaling), das auf allen GeForce RTX läuft, und DLSS Frame Generation (Zwischenbilder), das nur auf RTX 40 verfügbar ist., das sich seit August 2023 im Early Access befindet. Am 16. November ergänzt ein Update Unterstützung für DLSS 3, Benchmarks kann Nvidia aber noch nicht vorweisen. Increased loading times after updating to driver 54

:

COMPUTERBASE: 32-Bit Nvidia-Treiber auf Windows10 64 bit installierbar?hi, ist ein 32-Bit Nvidia-Treiber auf Windows10 64 bit installierbar? GTX 470 32bit wäre das. 64bit gibt es von dem ja nicht.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen »

TAGESSPIEGEL: „Treiber israelfeindlicher Propaganda“: Berlins Innensenatorin begrüßt Verbot von Samidoun-NetzwerkDie Betätigung des radikal-islamischen Netzwerks Samidoun wurde auf Bundesebene verboten. Berlins Innensenatorin, Iris Spranger, wertet das als wichtiges Signal gegen Antisemitismus.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

COMPUTERBASE: AMD Adrenalin 23.11.1: Treiber optimiert für Call of Duty: MW3 und The InvincibleEin neuer Radeon-Grafiktreiber ist optimiert für Modern Warfare III, The Invincible und DirectML für Stable Diffusion.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen »

COMPUTERBASE: Dawn (Intel) und Isambard-AI (Nvidia): Neue Rekord-AI-Supercomputer für GroßbritannienNach Isambard 3 bringt Großbritannien mit Isambard-AI einen weiteren Nvidia- und mit „Dawn“ einen Intel-Supercomputer ans Netz.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen »

COMPUTERBASE: Dawn (Intel) und Isambard-AI (Nvidia): Neue Rekord-AI-Supercomputer für GroßbritannienNach Isambard 3 bringt Großbritannien mit Isambard-AI einen weiteren Nvidia- und mit „Dawn“ einen Intel-Supercomputer ans Netz. Dawn setzt auf die Kombination von Xeon und Ponte Vecchio in einem Dell-System, während das zweite neue System von Nvidia und HPE auf Grace Hopper basiert. Isambard 3...

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen »

WOTWITT: Morningstar: Nvidia, Tesla, Apple und Co. – Magnificent Seven nicht ohne Risiko!Das anhaltend hohe Zinsniveau bremst Growth-Aktien allmählich aus. Für Anleger tun sich attraktivere Optionen auf. Das anhaltend hohe Zinsniveau bremst...

Herkunft: wotwitt | Weiterlesen »