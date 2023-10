Nvidia plant möglicherweise neue Super-Karten für die RTX-4000-Serie

Wie bei allen Leaks darf man die Infos nicht als finales Produkt interpretieren. Nvidia hat in der Vergangenheit oft verschiedene Spezifikationen preisgegeben, die es so nicht in die finalen Produkte geschafft haben. (Bild: Unsplash/BoliviaInteligente)Sie kommen vermutlich nächstes Jahr als Lückenfüller bis zur RTX-5000-Reihe auf den Markt. Diese neue GPU-Generation von Nvidia wird nach aktuellem Stand erst Anfang 2025 erwartet.

Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass in all den Leaks auch ein Körnchen Wahrheit steckt oder zumindest eine gewisse Grundidee, welche Karten Nvidia am Ende für die Marktreife fertig entwickeln will. Sollte der aktuelle Leak stimmen, würden Nvidias neue Super-Karten so aussehen:An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Laut dem Leaker würde die RTX 4080 Super als GPU sowohl AD103 als auch AD102 verwenden. Erstere kommt bei der RTX 4080 ohne Super-Zusatz zum Einsatz, letztere bei der RTX 4090.Die ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 ordnet sich leistungstechnisch im Mittelfeld der RTX 4070-Modelle ein. Die RGB-Beleuchtung und die Software sind vorbildlich, der Preis dafür recht hoch.Die MSI GeForce RTX 4070 ist eine der stärksten RTX 4070-Modelle, lässt sich den hohen Takt aber auch bezahlen. headtopics.com

Damit hätte die RTX 4080 Super in diesem Punkt das Nachsehen gegenüber der RTX 4080 mit 256 Bit Speicher-Bus. Sollten sich die Vermutungen von kopite7kimi als der tatsächliche Plan von Nvidia entpuppen, würde das also gegen eine RTX 4080 Super mit 20,0 GByte VRAM sprechen.

Entscheidend ist am Ende, wie stark die Chips beschnitten werden. Während bisherige Leaks darauf hindeuteten, dass die RTX 4070 Super sich vor der RTX 4070 Ti mit AD104-Chip einsortiert, geht kopite7kimi davon aus, dass sie sich knapp dahinter platziert:An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. headtopics.com

