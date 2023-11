Nvidia erwartet starken Gewinnbericht und steigende Einnahmen

Nvidia ist der große Gewinner der Wette, dass Künstliche Intelligenz das nächste große Ding in der Tech-Welt ist. Mit Blick auf die zurückliegenden Earnings im Mai: Folgt heute Abend die nächste zweistellige Rallye? Nvidia erwartet einen starken Gewinnbericht mit einem geschätzten Umsatz von 16,2 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 7,2 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal.

Das Unternehmen hat in 19 der letzten 20 Quartale die Prognosen übertroffen und wird voraussichtlich bis zum Herbst 2025 einen Quartalsumsatz von 22 Milliarden US-Dollar erreichen.Die Erwartungen an den heute anstehenden Gewinnbericht von Nvidia sind enorm hoch. Im Vorfeld sind die Titel am Montag um 2,25 Prozent gestiegen und haben den Handel auf einem neuen Allzeithoch von 504,09 US-Dollar geschlossen. Damit hat Nvidia eine Marktkapitalisierung von 1,2 Billionen US-Dollar, mehr als Meta oder Tesla. Die Anleger haben guten Grund zum Jubeln: Die Einnahmen des Unternehmens für das vierte Quartal werden nach Schätzungen der LSEG um 200 Prozent steige





