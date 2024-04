Nutella mit oder ohne Butter: Warum ist Geschmack unterschiedlich und kann man lernen, gesundes Essen zu mögen?

Was uns schmeckt, haben wir selbst in der Hand, sagt Ernährungstherapeutin Constanze Wolz von der Uniklinik Würzburg: Nur 20 Prozent des Geschmacks sind genetisch beeinflusst, der Rest ist erlernt.Gesunde Gemüsesticks statt Chips - und es schmeckt? Die Würzburger Ernährungsexpertin Constanze Wolz verrät, wie man Fast-Food widersteht und seinen Geschmack trainiert.Chips oder Schokolade? Sauerbraten oder Gemüsepfanne? Käsekuchen mit oder ohne Rosinen? Essen ist Geschmackssache. Die eine mag lieber salzig, der andere gerne süß. Dem Dritten kann nichts zu sauer sein. Warum ist das eigentlich so? Und lässt sich das verändern?"Wir können unseren Geschmack beeinflussen", sagt Ernährungstherapeutin Constanze Wolz