Nürnberger GfK legt offen: So viel Geld hat der durchschnittliche Deutsche pro Jahr zur Verfügung

- Jeder weiß: Geld regiert die Welt - und mehr Geld schadet bekanntlich nur dem, der es nicht hat. Doch wie viel hat der durchschnittliche Deutsche tatsächlich pro Jahr zur freien Verfügung? Jeder Einwohner in Deutschland hat nach Berechnungen des Marktforschungsinstituts GfK dieses Jahr im Durchschnitt 26 271 Euro zur Verfügung. Mit diesem verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen nach Steuern und Sozialabgaben inklusive Transferleistungen sei Deutschland im europäischen Kaufkraft-Vergleich von Platz acht auf Platz neun abgerutscht, teilte die GfK am Mittwoch in Nürnberg mit.

Die Pro-Kopf-Kaufkraft in ganz Europa beträgt laut GfK im Schnitt 17 688 Euro. Am niedrigsten sei sie in Belarus, im Kosovo und - wie schon in den Vorjahren - in der Ukraine: "Dort haben die Menschen nur 2 478 Euro pro Kopf", hieß es in der Mitteilung.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESSPIEGEL: – Schnelles Geld“ im Kino: Das Geld der kleinen LeuteDer Hype um den Kurswert des Unternehmens Gamestop brachte 2021 kurzzeitig die Börse ins Wanken. Die Komödie „Dumb Money“ erzählt die David-gegen-Goliath-Geschichte dahinter.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Deutsche Börse-Aktie profitiert: Deutsche Börse übernimmt Simcorp komplettDie Deutsche Börse hat das dänische Softwareunternehmen Simcorp komplett übernommen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Deutsche Börse-Aktie leichter: Deutsche Börse übernimmt Simcorp komplettDie Deutsche Börse hat das dänische Softwareunternehmen Simcorp komplett übernommen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

NWNEWS: Bad Oeynhausener Tischlerei steht bald allen Heimwerkern zur VerfügungWeil Chef und Mitarbeiter fast alle im Rentenalter sind, wird der Betrieb bei Beumler neu organisiert. Ab November gibt es eine offene Werkstatt für jedermann.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕

AZ_AUGSBURG: 500 Beschäftigte aus dem Handel fordern bei Demo durch Augsburg mehr GeldMit Trillerpfeifen und Transparenten fordern Beschäftigte aus dem Handel am Dienstag mehr Lohn. Der Verdi-Streik hat Konsequenzen für einzelne Geschäfte.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕

RTL_COM: Rentenerhöhung: Mehr Geld im Jahr 2024! Was das genau bedeutetRentenlücke droht

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕