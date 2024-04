NÜRNBERGER, 2023 yılında strateji süreci başlattı ve yeni yönetim ekibi oluşturdu

2023 yılında NÜRNBERGER birçok değişiklik yaptı: Harald Rosenberger yönetim kurulu başkanlığını devraldı ve yönetim ekibi yeniden şekillendi. Ayrıca, iş modeli, şirket kültürü ve mali durum u geleceğe yönelik olarak güçlendiren bir strateji süreci başlatıldı. 'Bu süreçle, şirketimiz, sektör ve gelecek nesiller için mevcut zorluklara yanıt veriyoruz.

İklim değişikliği, demografi ve jeopolitik durum risk durumunu değiştiriyor ve etkili ve uygun maliyetli güvenlik için yeni kavramlar gerektiriyor' diyor Harald Rosenberger. 2023 mali yılı için NÜRNBERGER karma bir değerlendirme yapıyor. Sürekli katkılarda güçlü yeni işlerde, grup geliri %0,3 artarak 4,359 milyar EUR'ye yükseldi. Tüm sigorta branşlarındaki brüt prim tahsilatı, geçen yılın seviyesinde olan 3,547 milyar EUR olarak gerçekleşti. Sigorta sözleşmelerinin sayısı da 5,8 milyon olarak sabit kaldı

