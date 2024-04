Nürnberg verliert gegen Kiel nach Platzverweis deutlich

Für den 1. FC Nürnberg ist das Heimspiel gegen Topmannschaft Holstein Kiel schon nach zwölf Minuten gelaufen. Dann sieht Außenstürmer Joseph Hungbo Gelb-Rot. Nürnberg (dpa/lby) - Nach einem Turbo- Platzverweis gegen Startelf-Rückkehrer Joseph Hungbo hat der 1. FC Nürnberg eine deutliche Heimniederlage gegen Aufstiegskandidat Holstein Kiel kassiert. Der 'Club' unterlag am Samstag nach 78 Minuten in Unterzahl mit 0:4 (0:3) und blieb damit im dritten Spiel nacheinander sieglos.

'Mit zehn Mann: So gut sind wir nicht, dass wir die Möglichkeit haben, etwas zu drehen', räumte Nürnbergs Trainer Cristian Fiel nach dem vierten Zu-Null-Sieg der Kieler nacheinander ein. Während die Norddeutschen als Tabellenzweiter sechs Spieltage vor dem Saisonende schon sieben Punkte Vorsprung auf Relegationsrang drei haben, verpassten die Nürnberger das Erreichen der 40-Punkte-Marke. Mit 37 Zählern belegen die Franken den zehnten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundeslig

1. FC Nürnberg Heimspiel Holstein Kiel Platzverweis Niederlage Fußball-Bundesliga

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FCN: Früher Platzverweis und Patzer: Club gegen Kiel chancenlosEin absolut gebrauchter Samstagnachmittag für den 1. FC Nürnberg! Der Club verliert mit 0:4 gegen Holstein Kiel und war letztlich gegen den...

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Blitz-Platzverweis: „Club“ ohne Chance gegen KielFür den 1. FC Nürnberg ist das Heimspiel gegen Topmannschaft Holstein Kiel schon nach zwölf Minuten gelaufen. Dann sieht Außenstürmer Joseph Hungbo Gelb-Rot.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Match-Fakten vor dem Spiel FC Nürnberg gegen Holstein KielNürnberg - Immer wieder Uzun: Gegen Hertha Berlin steuerte das Megatalent wieder zwei der drei Nürnberger Treffer bei. In der Hinrunde traf er ebenfalls gegen die Kieler, die heute im Max-Morlock-Stadion zu Gast sind. Klappt es noch mal?

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Wechsel an der Spitze der Technischen Universität NürnbergWechsel an der Spitze der Technischen Universität Nürnberg: Gründungspräsident Hans Jürgen Prömel wird das Amt des Präsidenten an den neu berufenen Michael Huth übergeben.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Bayern: Wechsel an der Spitze der Technischen Universität NürnbergAktuelle Nachrichten aus Bayern

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Wechsel an der Spitze der Technischen Universität NürnbergWechsel an der Spitze der Technischen Universität Nürnberg: Gründungspräsident Hans Jürgen Prömel wird das Amt des Präsidenten ...

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »