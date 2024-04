Nur ein Flirt oder doch mehr?

📆 05.04.2024 10:28:00

📰 RTL_com ⏱ Reading Time:

10 sec. here

13 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 45%

Publisher: 51%

Flirt,Agentur,Emily

Seit dem Eröffnungs-Event der Agentur liegen zwischen Emily (Anne Menden) und Julian, einem berühmten Designer aus London, ein Knistern in der Luft. Etwas, das Emily sofort für sich zu nutzen weiß. Doch, obwohl Business-Frau durch und durch, ist auch Emily machtlos gegen ihre Gefühle. Und so wird aus einem Arbeits-Event kurzerhand eine ausgedehnte Tour durch das Berliner Nachtleben. Und wie könnte ein solcher Abend anders enden als vor der typischen U-Bahnstation – weit nach Mitternacht. Die Frage, ob dies schon das Ende ist, liegt in der Luft, doch keiner ist bereit, sie zu stellen. Ein Kuss deutet sich an. Ob Emily darauf eingeht, zeigt der erste Teil der Wochenvorschau