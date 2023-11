Nudeln selber machen: Blitzrezept mit und ohne Ei

Schütten Sie das Mehl auf eine saubere Arbeitsfläche und formen darin eine Mulde, in die sie die Eier und das Salz geben. Vermengen Sie das Mehl mit den Händen oder einer Gabel, indem sie es schrittweise von außen über die Eier häufen.

Sobald eine bröselige Masse entsteht, können Sie Ihre Hände leicht befeuchten, um den Teig fünf bis zehn Minuten glatt zu kneten. Formen Sie am besten immer eine Kugel, drücken Sie diese wieder platt und falten Sie anschließend. Diesen Vorgang wiederholen Sie mehrere Male.

Wenn der Teig schön glatt ist und nicht mehr an den Händen kleben bleibt, formen Sie ihn erneut zu einer Kugel und wickeln Sie diese in Frischhaltefolie ein. Lassen Sie den Teig nun für 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen, bevor er weiterverarbeitet wird.Um den Nudelteig dünn auszurollen, benötigen Sie ein Nudelholz. Wenn Sie keine Bandnudeln (u.a. Tagliatelle) herstellen wollen, sondern aufwendigere Sorten wie zum Beispiel Ravioli, benötigen Sie noch einen.

Reiben Sie das Nudelholz mit etwas Mehl ein, anschließend legen Sie den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche. Rollen Sie den Teig nun so lange aus, bis er nur noch maximal fünf Millimeter dick ist. Danach falten Sie den Nudelteig mehrmals und schneiden ihn mit dem Messer in schmale Streifen.

Bevor die Bandnudeln gekocht werden können, müssen Sie trocknen. Am besten so, dass sie sich nicht untereinander berühren – sonst würden sie aneinander kleben bleiben. Legen Sie die Nudeln zum Beispiel auf ein Blatt Backpapier oder verwenden Sie einen praktischen

