NRW stellt Schülern Schulbegleiter zur Seite

Besonders für Teenager kann das Schulleben ziemlich belastend sein. Das Land NRW stellt Schülern nun Begleiter monatelang zur Seite.

Diese durchaus wichtigen Fragen zu beantworten ist alles andere als einfach – und kann den einen oder anderen Heranwachsenden auch mental belasten. Das Land NRW will Schüler in Person von Schulbegleitern auf diesem Weg unterstützen. Die neue Förderphase für angehende Auszubildende ist nun gestartet.Schon im vergangenen Jahr wurden rund 5.000 Jugendliche in die Maßnahme integriert.

„Die Begleiterinnen und Begleiter kümmern sich schon in der Schulzeit individuell um Schülerinnen und Schüler, die besondere Unterstützung brauchen, und helfen beispielsweise bei Bewerbungsunterlagen, der Vermittlung in Praktika und der Suche nach einem Ausbildungsplatz“, wird NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann in der Mitteilung des Landes zitiert .

Tausende Schüler in NRW bekommen ab sofort SchulbegleiterNeuer Pisa-Schock! Eine Studie zeigt: Deutsche Schüler sind so schlecht wie nie. Nachdem 2019 die Ergebnisse bereits alarmierend waren, setzt sich der Abwärtstrend weiter fort. In den Themengebieten Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen wurden bei Jugendlichen aus Deutschland die niedrigsten Werte gemessen.

