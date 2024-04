NRW erreicht erstes Etappenziel für Flüchtlingsunterbringungsplätze

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat nach eigenen Angaben ihr erstes Etappenziel für zusätzliche Flüchtlingsunterbringungsplätze in diesem Jahr erreicht. Bis Ende März wurden insgesamt 3000 neue Plätze in Landesunterkünften geschaffen.

Das Landesunterbringungssystem bietet aktuell rund 34.000 Plätze. Im vergangenen Jahr kamen rund 65.000 Asylsuchende nach NRW. Angesichts der global-politischen Entwicklungen wird derzeit keine wesentliche Verringerung des Zuzugs erwartet.

