NRW'deki toplu taşıma kullanıcıları grev endişesi yaşıyor

ÖPNV-Nutzer in NRW schauen mit Sorge auf den 10. April. Dann wird sich entscheiden, ob es einen unbefristeten Streik von Bussen und Bahnen gibt. Er könnte schnell losgehen.nach Fahrplan. Doch es könnte die Ruhe vor dem Sturm sein. Im NRW -Nahverkehr droht der Dauerausstand. Schon bald könnte der unbefristete Streik starten - und zwar ohne großen Vorlauf für Millionen Fahrgäste.

Pendler, Schüler und andere, die auf ein funktionierendes System von Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen angewiesen sind, warten gespannt auf Mittwoch, 10. April. Voraussichtlich an diesem Tag willWenn mindestens drei Viertel der Gewerkschaftsmitglieder unter den etwa 30.000 Beschäftigten in den kommunalen Verkehrsbetrieben für einen unbefristeten Streik stimmen, könnten Busse und Bahnen sogar schon einen Tag später, am Donnerstag, 11. April, stillstehen - und zwar diesmal ohne Enddatum wie bei den vorangegangenen Warnstreik

NRW Toplu Taşıma Grev Otobüs Tren Süresiz Grev

NRW'deki toplu taşıma kullanıcıları grev endişesi yaşıyorNRW'deki toplu taşıma kullanıcıları, 10 Nisan'da gerçekleşecek olan otobüs ve trenlerde süresiz grev olup olmayacağı konusunda endişeli. Grev hızlı bir şekilde başlayabilir. Ancak bu sadece fırtınadan önceki sessizlik olabilir. NRW toplu taşıma sektöründe süresiz grev tehdidi var. Yakında süresiz grev başlayabilir ve milyonlarca yolcu için büyük bir önceden uyarı olmadan gerçekleşebilir.

