Novo Nordisk-Aktie springt an: Novo Nordisk mit Gewinnsprung - Bestätigt jüngst angehobene Jahreszie

Die Erlöse sollen um 32 bis 38 Prozent zulegen, zuvor hatte der Konzern ein Wachstum von 27 bis 33 Prozent angepeilt. Beim operativen Gewinn (Ebit) rechnet der Konzern mit einem Plus von 40 bis 46 Prozent. Hier war das Management in seiner früheren Prognose von 31 bis 37 Prozent ausgegangen. Bei beiden Werten rechnet Novo Nordisk Wechselkursschwankungen heraus.Die Aktie des Unternehmens befindet sich vor allem wegen des Wegovy-Hypes seit einiger Zeit auf einem Höhenflug.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Novo Nordisk-Aktie: Novo Nordisk mit Gewinnsprung - Bestätigt jüngst angehobene JahreszieleEin florierendes Geschäft mit Medikamenten bei Diabetes und gegen Fettleibigkeit hat dem Pharmahersteller Novo Nordisk im dritten Quartal deutlich mehr Gewinn beschert.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: NYSE-Wert Pinterest-Aktie vorbörslich mit Höhenflug: Pinterest verzeichnet Gewinnsprung und übePinterest erlaubte Anlegern am Montag nach US-Börsenschluss einen Blick in seine Bücher.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: NYSE-Wert Pinterest-Aktie mit Höhenflug: Pinterest verzeichnet Gewinnsprung und übertrifft AnalystenPinterest erlaubte Anlegern am Montag nach US-Börsenschluss einen Blick in seine Bücher.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: NYSE-Wert Pinterest-Aktie legt zweistellig zu: Pinterest verzeichnet Gewinnsprung und übertrifft AnalystePinterest erlaubte Anlegern am Montag nach US-Börsenschluss einen Blick in seine Bücher.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

INVESTINGDE: AKTIE IM FOKUS: Orsted-Aktie bricht ein - Milliardenabschreibung belastetAKTIE IM FOKUS: Orsted-Aktie bricht ein - Milliardenabschreibung belastet

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: – Diese Chance hat die Aktie jetzt!Tesla Aktie – Diese Chance hat die Aktie jetzt!

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕