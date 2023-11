Novak Djokovic - Der unumstrittene Dominator der ATP-Tour

Novak Djokovic lehrt der Tennis-Konkurrenz unentwegt das Fürchten. Der 36-Jährige ist in dieser Saison der unumstrittene Dominator der ATP-Tour. Und ein Ende ist auch 2024 nicht in Sicht. Von Jörg Strohschein Als Novak Djokovic auf seinem Stuhl am Spielfeldrand saß, war ihm anzusehen, dass er nichts anderes als Zufriedenheit, Glück und Stolz empfand.

Auch diesen Titel hatte er sich wieder gesichert - die ATP Finals gegen den italienischen Emporkömmling Jannik Sinner überaus souverän gewonnen (6:3; 6:3). Eine erneute Machtdemonstration. Es ist im internationalen Tennis mittlerweile so wie in der deutschen Fußball-Bundesliga, wo auch immer der FC Bayern München Meister wird. Wenn Novak Djokovic will, dann gewinnt er. Eigentlich ganz einfach. 'Es ist eine der besten Saisons, die ich in meinem Leben gespielt habe', sagte Djokovic nach seinem Triumph. 55 Siege und lediglich sechs Niederlagen skizzieren seine Bilanz. Dass er dieses Jahr als Nummer eins der Weltrangliste beenden wird, ist selbstverständlic





