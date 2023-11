Nothing-Handys: Nur eines bekommt volle Empfehlung

Ich habe seit einigen Wochen beide Nothing-Handys und muss zugeben: Sie sind beide sehr gut, aber nur eines bekommt meine volle Empfehlung.Als Nothing Mitte 2022 sein erstes Handy vorstellte, habe ich mich direkt in das Design des Handys verliebt. Carl Pei, der CEO von Nothing und Co-Gründer von OnePlus, versprach »Make Tech Fun Again« - also Technik sollte wieder Spaß machen. Und genau das habe ich in dem Nothing Phone 1 gesehen, was mich zum Kauf des Handys bewegt hat: Spaß.

Die Glyph-Rückseite, also das unverkennbare LED-Muster, hat ihren Nutzen, ist aber auch ein Gimmick, das nicht nötig wäre. Aber: Sie sieht cool aus, sie macht Spaß und sie hat schon einige Gespräche gestartet. Ich bin mit dem Phone 1 auch sehr zufrieden - vor allem für den günstigen Preis. Nun habe ich seit einigen Wochen das Phone 2 im Einsatz und verwende beide Handys parallel nebeneinander. Ich kann euch allerdings nur eines von beiden ohne Bedenken empfehlen.Linh war nicht immer Android-Nutzer. Sein erstes Smartphone war das iPhone 4. An diesem gefiel ihm vor allem das flache und kantige Desig





