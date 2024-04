Norwegian Dawn Passagiere verpassen Abfahrt in São Tomé und Príncipe

Nachdem vor wenigen Tagen acht Passagiere der Norwegian Dawn im afrikanischen Hafen von São Tomé und Príncipe die Abfahrt des Schiffes verpasst haben, nimmt die Reederei nun Stellung zu dem Vorfall. Die Erklärungen dazu liegen CRUCERO vor. Laut Norwegian Cruise Line (NCL) hätten die Gäste gestern, am 2. April 2024, in Dakar wieder an Bord gehen können. In einem weiteren, unabhängigen Vorfall musste eine 80-jährige Frau gesundheitsbedingt ausgeschifft werden. Am Nachmittag des 27.

März 2024 endete ein privater Ausflug von acht Kreuzfahrtteilnehmern anders als geplant

Ausgeraubt und eingesperrt: Kreuzfahrt auf Norwegian Dawn wird für Ehepaar zum Albtraum

Gestrandet nach Kreuzfahrt: Norwegian Dawn lässt acht Gäste in Afrika zurückAcht Passagiere der Norwegian Dawn der Reederei Norwegian Cruise Line verpassten am 27. März 2024 in São Tomé und Príncipe die Abfahrtszeit ihres Schiffes. Seitdem versuchen Sie zurück an Bord zu kommen - ohne Geld und benötigte Medikamente.

