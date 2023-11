Northvolt kündigt hochmoderne Natrium-Ionen-Batterie an

Das schwedische Akku-Start-up Northvolt hat eine „hochmoderne“ Natrium-Ionen-Batterie angekündigt. Diese sei für den Ausbau kosteneffizienter und nachhaltiger Energiespeichersysteme weltweit entwickelt worden. Die Batteriezelle sei im Forschungs- und Entwicklungscampus Northvolt Labs auf eine führende Energiedichte von über 160 Wattstunden pro Kilogramm validiert worden.

„Die validierte Zelle von Northvolt ist sicherer, kostengünstiger und nachhaltiger als herkömmliche Nickel-, Mangan- und Kobalt- (NMC) oder Eisenphosphat- (LFP) Chemikalien und wird mit Mineralien wie Eisen und Natrium hergestellt, die auf den Weltmärkten reichlich vorhanden sind“, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Und weiter: „Sie basiert auf einer Hartkohlenstoffanode und einer Kathode auf Preußisch-Weiß-Basis und ist frei von Lithium, Nickel, Kobalt und Graphit. Dank eines Durchbruchs in der Batterieentwicklung und -herstellung plant Northvolt, als erstes Unternehmen Batterien auf Preußisch-Weiß-Basis zu industrialisieren und auf den Markt zu bringe





ecomento_de » / 🏆 66. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

IBU-Tec launcht Kathodenmaterial für Natrium-Ionen-AkkusIBU-Tec Advanced Materials hat ein Kathodenmaterial für Natrium-Ionen-Batterien am Markt eingeführt. Das deutsche Unternehmen mit Sitz in Weimar bezeichnet sich als erster Hersteller Europas, der Natrium-Manganoxid

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

IBU-Tec launcht Kathodenmaterial für Natrium-Ionen-AkkusLeitmedium der Elektromobilität

Herkunft: ElectriveNet - 🏆 13. / 71 Weiterlesen »

Forscher entwickeln organische Mehrfachsolarzelle plus Dual-Ionen-Batterie für Anwendungen im Internet der DingeWissenschaftler der Universität Freiburg haben ein solarbetriebenes Energiespeichersystem entwickelt, das ihrer Veröffentlichung zufolge die für Anwendungen im Bereich des Internets der Dinge erforderlichen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Quasi-Festkörper-Magnesium-Ionen-Batterie erreicht eine Energiedichte von 264 Wattstunden pro KilogrammForscher der Universität Hongkong haben eine Quasi-Festkörper-Magnesium-Ionen-Batterie mit einem Spannungsplateau bei 2,4 Vlt und einer Energiedichte von 264 Wattstunden pro Kilogramm entwickelt. Sie übertrifft

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Aus einer AAA-Batterie eine AA-Batterie »herstellen«: Die Lösung findet sich in jedem HaushaltEure AA-Batterie ist leer - und jetzt? Mit diesem Lifehack kommen kleine Batterien ganz groß raus.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Urteil : Bundesverwaltungsgericht: BfArM nicht zur Abgabe von Natrium-Pentobarbital verpflichtetSchwerstkranke Menschen haben gegen das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) keinen Anspruch darauf, Medikamente zur Selbsttötung zu bekommen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »