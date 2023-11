Nordsee: Frachter-Unglück: Kapitän bei Kollision gestorben

In der vergangenen Woche waren das mit Stahlblechen beladene Küstenmotorschiff "Verity" und der mit 190 Metern Länge größere Frachter "Polesie" in der Deutschen Bucht rund 22 Kilometer südwestlich von zusammengestoßen. Die "Verity" sank daraufhin schnell. Zwei Seeleute konnten gerettet werden, ein Toter wurde geborgen. Behörden rechnen damit, dass die vier vermissten Seeleute tot sind.

