Nordrhein-Westfalen: Umgestürzte Bäume behindern Bahnverkehr: Linien betroffen

Die Bahnstrecke zwischen Viersen und Mönchengladbach war am Morgen nur eingleisig befahrbar. Auch hier wurde mit Verspätungen und Teilausfällen gerechnet. Betroffen waren die Linien RE8, RE13, RE42, RB33 und RB35.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NTVDE: Nordrhein-Westfalen: Mehrere Festnahmen bei Einsatz wegen EigentumskriminalitätAktuelle Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Nordrhein-Westfalen: Cyberangriff legt digitale Systeme vieler Kommunen lahmAktuelle Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Nordrhein-Westfalen: 24,4 Prozent mehr Empfänger von AsylbewerberleistungenAktuelle Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Nordrhein-Westfalen: Fahrer fliegt auf nasser Straße aus Kurve: Schwer verletztAktuelle Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Nordrhein-Westfalen: Böden gut durchfeuchtet: Aber Defizit beim GrundwasserAktuelle Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Nordrhein-Westfalen: Fast eine halbe Million Menschen im LandesdienstAktuelle Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕